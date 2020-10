Napoli, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas negativi al Coronavirus: rimangono 24 positivi in Serie A

La situazione dei calciatori contagiati dal Coronavirus sta diventando sempre più curiosa in Serie A. Ashley Young e Achraf Hakimi sono guariti nelle scorse ore, così come il centrocampista dell’Hellas Verona Antonin Barak e il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza. A questi, nelle ultime ore, si sono aggiunti altri tre giocatori risultati negativi agli ultimi tamponi: si tratta di Eljif Elmas e Piotr Zielinski del Napoli e di Gianluca Mancini della Roma. In particolare, quest’ultimo si sarebbe negativizzato nel giro di due giorni.

Di seguito l’elenco dei 24 giocatori attualmente positivi al Covid-19 in Serie A.

Atalanta

Marco Carnesecchi

Crotone

Denis Dragus

Genoa

Petar Brlek e Darian Males

Hellas Verona

Koray Gunter

Inter

Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Ionut Radu

Juventus

Cristiano Ronaldo

Milan

Matteo Gabbia

Parma

7 calciatori (nominativi non comunicati)

Roma

Amadou Diawara e Riccardo Calafiori

Sassuolo

Jeremy Toljan

Spezia

Guido Maggiore e un secondo calciatore non comunicato

Torino

2 calciatori (nominativi non comunicati)

