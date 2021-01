GAZZETTA – “Il match del secolo”

“Il match del secolo”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Inter-Milan nell’edizione di oggi. La rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku ha scatenato un dibattito mondiale. Polemiche sulla sua prossima presenza a Sanremo. Squalifiche leggere, ma la Procura aprirà un’inchiesta. Fra tre settimane sarà ancora derby. C’è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i bianconeri con il titolo seguente: “Pirlo, riecco l’Inter”. SPAL k.o. 4-0: per la semifinale, l’andata sarà a Milano. Il 2 e il 9 febbraio la rivincita con Antonio Conte che è riuscito a prevalere nella gara valida per il campionato.

C’è spazio anche per l’Atalanta nel taglio laterale della prima pagina: “Dea da 10”. Altra prova incredibile e 3-2 in rimonta sulla Lazio per la squadra di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri passano pure in inferiorità numerica. A Napoli invece “De Laurentiis twitta: ‘Fiducia a Gattuso'”. Chiarimento in città prima della sfida di questa sera alle 21:00 contro lo Spezia che in campionato ha già battuto la squadra azzurra per 2-1 in una gara rocambolesca a Fuorigrotta.