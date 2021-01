Napoli, Luca Marchetti sulla situazione di Gennaro Gattuso: “Non si nasconde la polvere sotto il tappeto”

Nel suo ultimo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista Luca Marchetti ha parlato anche del futuro di Gennaro Gattuso al Napoli. “La novità arriva all’ora di cena direttamente dal presidente De Laurentiis. La conferma di Gattuso, pubblica, dopo un confronto con tutta la squadra, non è né scontata né banale. Il momento non è certo semplice, la situazione non era certo fluida. Ma il segnale è forte: i problemi si affrontano insieme. E insieme se ne esce. Non si nasconde la polvere sotto il tappeto, si affronta la situazione a petto in fuori, a viso aperto”.

“Nulla è chiaramente risolto, non è che ora d’incanto tutti i problemi del Napoli siano evaporati, ma prendere questa posizione è molto importante per la stabilità e l’equilibrio della squadra e del progetto di Gattuso. Anche perché Gattuso (prima) e De Laurentiis (poi) hanno parlato con la squadra che il suo allenatore non lo ha abbandonato”.