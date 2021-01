CDS – Fiducia a Gennaro Gattuso, ma stasera c’è Napoli-Spezia

“Juve, c’è Conte per te”, titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. I bianconeri battono la SPAL in Coppa Italia per 4-0 e raggiungono l’Inter in semifinale: a febbraio il doppio confronto. Polemiche su Cristiano Ronaldo e compagna, a Courmayeur nonostante lo stop agli spostamenti. “Ibra-Lukaku, la rissa ha fatto il giro del mondo”. La Procura federale potrebbe acquisire le immagini.

In taglio centrale c’è spazio anche per l’altra gara disputata ieri: “Il primo gol di Muriqi non basta, la Lazio si elimina da sola”. L’Atalanta, in dieci uomini dal 53′, batte di misura i bianconcelesti per 3-2 e va in semifinale. “Gattuso incassa la fiducia”, titola il giornale di spalla. Questa sera c’è Napoli-Spezia: Aurelio De Laurentiis ha incontrato la squadra, ma Rafa Benitez continua ad essere il maggiore indiziato per il futuro della panchina azzurra. Con un’eliminazione, Gennaro Gattuso firmerebbe di fatto anzitempo la sua condannainvece del rinnovo.