GAZZETTA – Il gol di Matteo Politano contro il Benevento era da annullare

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina alle milanesi, titolando: “Inter, che musica. Milan, che festa”. Per quel che riguarda l’Inter, Romelu Lukaku dopo 32” apre la strada, niente rischi, tanti tiri e in gol vanno anche Matteo Darmian e Alexis Sanchez. I nerazzurri ne fanno 3 al Genoa e restano a +4. Un’orchestra che le suona a tutti. Quanto al Milan, il “Diavolo” sbanca l’Olimpico 2-1. Zlatan Ibrahimovic esce di scena per infortunio: oggi già a Sanremo, Udinese in dubbio. Tocca ad Ante Rebic cantarle alla Roma. Così Stefano Pioli riprendere l’inseguimento. “Pirlo, il grande freddo”: a -10 dalla vetta, per i bianconeri resa o svolta. Tutti i problemi dei campioni.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Per la rosea, il gol del 2-0 del Napoli contro il Benevento sarebbe stata da annullare. “Il Benevento non graffia (solo un tiro di Depaoli impegna Meret) e così il Napoli non si disunisce e nella ripresa costruisce il raddoppio (annullato giustamente a fine primo tempo, ma il tiro di Zielinski è di alta qualità) con un Lorenzo Insigne più efficace, dopo l’ingresso del fratello Roberto come avversario. Il capitano prima sfiora il gol dalla sua mattonella col tiro a giro, poi confeziona il cross-assist sul quale in qualche modo Politano spinge il pallone dentro. Sfiorando con un braccio, e dunque sarebbe da annullare il 2-0”.