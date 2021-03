CDS – “Il Napoli fa festa, è tornato Ciro”

Nell’edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola così in prima pagina: “Il Napoli fa festa, è tornato Ciro. Mertens titolare sblocca il derby. Di Politano il gol della sicurezza. Gattuso riparte e si rimette in corsa per l’Europa”. Apertura per la vittoria netta dell’Inter contro il Genoa, nerazzurri sempre primi e in fuga: “Sant’Antonio da scudetto”.

“Più squadra del solito, anche se con qualche limite persistente, più affidabile del consueto, se poi Ringhio non ha operato cambi sono al minuto 82…”. Scrive così l’edizione odierna del giornale, che sottolinea la decisione di Gennaro Gattuso di non effettuare sostituzioni prima dell’82’ e pone l’accento su alcune problematiche in sospeso. “Restano intanto ancora parecchi panni “sporchi” da lavare in famiglia, quelle 12 sconfitte stagionali (8 in campionato, due in Europa, 1 in Supercoppa e Coppa Italia), che gridano vendetta ed esigono impegno a profusione”, si legge. Il Napoli è ancora in risalita e non può permettersi altri passi falsi.