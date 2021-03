Benevento, Federico Barba dopo la sconfitta col Napoli: “Piotr Zielinski è uno dei calciatori più forti in circolazione”

Federico Barba, difensore del Benevento, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di OttoChannel. “Sapevamo che la partita era complicata, giocare fuori casa rendeva tutto ancora più difficile. Fossimo andati nello spogliatoio sullo 0-0 dopo il primo tempo potevamo gestire diversamente la ripresa, purtroppo c’è stato quest’episodio negativo e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Per la prossima c’è Glik che rientra e nel reparto difensivo ci sono tanti calciatori di livello che faranno sicuramente un’ottima gara. Mi dispiace non essere a disposizione, soprattutto perché vogliamo tutti dare una mano per fare punti e alimentare la classifica”.

“Siamo tutti calciatori duttili, proprio per questo l’emergenza si avverte di meno. Questo gruppo sa perfettamente cosa deve fare in campo, l’anno scorso arrivai a gennaio e mi sono integrato immediatamente. C’è intesa tra i difensori a prescindere da chi scende in campo dal primo minuto. Parliamoci chiaro: siamo tutti molto arrabbiati e rammaricati. Per il Napoli abbiamo lavorato molto su entrambe le fasi, battendo su concetti come compattezza ed equilibrio. Il Napoli, però, è una squadra composta da tanti campionati e ci può stare andare in difficoltà in alcune circostanze. Zielinski è uno dei calciatori più forti in circolazione e tra le linee si inseriva bene, credo sia stato determinante. Ho giocato con lui, lo conosco bene. Quando la giocata avversaria è di livello bisogna riconoscere anche i meriti, noi abbiamo fatto di tutto per creare qualche problema”.