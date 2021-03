Umberto Chiariello rimbrotta: “Non condivido la conferma di Gennaro Gattuso. Il Benevento non vince dal 6 gennaio”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha detto la sua sul Napoli dopo la vittoria contro il Benevento. “Il Napoli vince il derby e si prepara all’ultimo scorcio di stagione con l’ultimo obiettivo rimasto, che è anche quello più importante: la qualificazione in Champions League. Questo obiettivo è un elemento decisivo per il futuro del Napoli. La situazione in epoca COVID è complicatissima, è venuta meno una delle fonti di reddito per le società: la bigliettazione che incide per il 10%. Questa voce non pesa tanto per il Napoli, vista la poca affluenza alo stadio, ma non dimentichiamoci che alcune società come Inter e Milan facevano il sold out. Poi c’è stata la fuga degli sponsor. Ultimo punto è la perdita di valore dei cespiti finanziari, ossia i calciatori”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Non centrare la Champions per il Napoli significherebbe un ridimensionamento enorme. De Laurentiis ha deciso la strategia di non cambiare Gattuso fino a fine stagione. Io non condivido, per me il bilancio del tecnico è deficitario e vedo alcune cose che mi lasciano perplesso. Perché non sostituire oggi Koulibaly che era ammonito? Un allenatore freddo e razionale queste cose le pensa. Koulibaly andava preservato. Ghoulam è il quarto mistero di Fatima. Avevano sempre detto che era rotto poi poi lo vediamo in campo correre e nelle ultime due partite, dopo il rientro dalla guarigione del COVID, è il migliore in campo. Lo stesso algerino ha detto di stare benissimo, è chiaro che poi la condizione si trova solo giocando. Hanno giocato tutti a sinistra, a momenti giocava anche Starace, e non Ghoulam. Una rondine non fa primavera, il Benevento è una squadra in grande difficoltà, non vince dal 6 gennaio”.