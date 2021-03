Lazio-Torino come Juventus-Napoli, è caos: la Lega vuole giocare comunque

“Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile”. Così il direttore generale dell’Asl di Torino Carlo Picco ha parlato all’Ansa sulla possibilità che domani si giochi Lazio-Torino. Sul rinvio si attende la decisione della Lega, che però vuole confermare la gara.

“Il nostro orientamento è di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto. Abbiamo stilato un protocollo sanitario per agire in sicurezza, con una limitazione che è il pensiero delle Asl. Serve una collaborazione costante, per noi si deve giocare ma se ci sarà un atteggiamento duro e restrittivo delle Asl valuteremo anche sulla base della decisione del Collegio di Garanzia che purtroppo ha creato un precedente di giurisprudenza sul caso Juve-Napoli”, ha dichiarato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Dal 23 febbraio l’Asl Città di Torino aveva disposto la quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra di almeno sette giorni, che scadrà alla mezzanotte di domani 2 marzo. Quarantena che si potrebbe interrompere se non ci fossero nuovi positivi nel secondo giro di tamponi consecutivo dopo quello di sabato pomeriggio.