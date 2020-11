GAZZETTA – “Il calcio vota Inter”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina: “Il calcio vota Inter”. Da Marcello Lippi a Fabio Capello, passando per Christian Vieri e Antonio Cassano, la giuria della rosea vede la squadra di Antonio Conte come la grande favorita per lo scudetto. La Juventus è alle spalle. Il Napoli la possibile sorpresa. Il Milan reggerà, ma non abbastanza. E Romelu Lukaku è l’uomo più decisivo…

“Milan, Pioli diventa allena… drone”: il mister rossonero è in quarantena, ma prepara la sfida al Napoli con l’aiuto della tecnologia. Domenica non sarà al San Paolo e guiderà i suoi da casa. Intanto, Rafael Leao ko. “Ora Mancini fa partire l’operazione Mondiale”: il taglio alto tratta il tema del prestigioso torneo. Per le qualificazioni, a dicembre ci sarà il sorteggio. L’Italia è testa di serie anche grazie al bel cammino in Nations League. “La Lega dice sì”: club d’accordo all’unanimità, entrano i fondi con 1,7 miliardi.