TUTTOSPORT – “Serie A nel futuro: arriva l’ok ai fondi, entrano 1,7 miliardi”

“Capitan Ronaldo” è il titolo che campeggia al centro dell’apertura dell’edizione di oggi di Tuttosport. Il campione portoghese ritrova lo Stadium due mesi dopo l’ultima volta. Viste le assenze di Leonardo Bonucci e di Giorgio Chiellini, domani sera contro il Cagliari l’ex Pallone d’oro sarà ancora di più il leader della Juventus.

“Missione Lukaku, Belotti da record”, si legge invece in taglio alto. Domenica c’è Inter-Torino con la sfida tra i due bomber, protagonisti in questi giorni anche in nazionale. “Il belga vuole rigenerare Eriksen, il Gallo è alla duecentesima in granata e a 2 gol da quota 100”. Non manca un’ntervista esclusiva a Sam Lammers, nuova stella orobica che il quotidiano introduce con questo titolo di spalla: “Cara Atalanta, ti stupirò”. Spazio poco più sotto al rinnovo con il Manchester City di Pep Guardiola, e al verdetto unanime della Lega: “Serie A nel futuro: arriva l’ok ai fondi, entrano 1,7 miliardi”, si legge.