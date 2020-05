GAZZETTA – “Erling Haaland l’antivirus”

“Haaland l’antivirus” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dopo oltre due mesi può tornare a dedicare un primo piano al calcio giocato. In particolar modo, la rosea esalta le gesta del fenomeno norvegese in forza al Borussia Dortmund, a segno nel derby della Ruhr contro lo Schalke 04. Suo il primo gol post-Coronavirus nei maggiori campionati europei, in una Bundesliga che torna tra le misure di sicurezza: porte chiuse, palloni sanificati, riserve in tribuna con mascherina. Erling Haaland era salito agli onori delle cronache dopo i match di Champions contro il Napoli, al quale era stato anche accostato.

Per quanto riguarda l’Italia, c’è ancora un clima di incertezza sulla ripresa della Serie A. Il campionato resta in bilico anche dopo le ultime parole di Giuseppe Conte, secondo il quale è impossibile dare una data. Il quotidiano fa comunque sapere che è arrivato il benestare sugli allenamenti di gruppo e in merito ad una ripartenza titola: “Serie A, ripresa a singhiozzo”. In taglio basso spazio al mercato e ai parametri zero della prossima sessione. “Lo voglio gratis”, titola il giornale. Dries Mertens ed Edinson Cavani sono i pezzi più pregiati.