Calciomercato Napoli, Hirving Lozano sempre a un passo dalla cessione

Hirving Lozano continua ad accendere il mercato del Napoli. Quello che era stato presentato come un colpo storico, in quanto il più caro della storia del club, si è rivelato un grande flop. La Gazzetta dello Sport torna ha raccontato un retroscena legato ad Aurelio De Laurentiis e all’acquisto dell’attaccante messicano.

“Lo stesso presidente s’era convinto di aver fatto l’affare del secolo versando 50 milioni al Psv Eindhoven (compresi di commissioni) per soddisfare la richiesta di Carlo Ancelotti. Purtroppo per lui, la realtà è stata di tutt’altro genere, Lozano è finito ai margini della prima squadra e Gattuso non lo ritiene idoneo al suo progetto tecnico. Via Callejon, probabilmente andrà via anche il messicano”. Oggi Hirving Lozano è finito proprio nel mirino di Carlo Ancelotti, trasferitosi a dicembre all’Everton. Il Napoli è praticamente sul punto di cederlo. Difficile ormai sperare in una ripresa. Il futuro del messicano non potrà essere azzurro.