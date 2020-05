CDS – Serie A, è presto per la data

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con le parole di Giuseppe Conte sul riavvio della Serie A: “Presto per la data“. Nell’ultimo decreto la svolta per superare il nodo della quarantena, ma il primo ministro si mantiene prudente: “Manca ancora la garanzia della massima sicurezza, spero arrivi presto”. Imminente l’incontro con Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino.

Il Governo sembra venire incontro alle esigenze del mondo del pallone, ma solo in parte. Nel decreto per la Fase 2, in via di definizione, ci sarebbero i primi passi per scongiurare il pericolo che diventi obbligatorio fermare di nuovo tutto quanto nel caso in cui un calciatore o un componente del “gruppo squadra” dovesse essere trovato positivo al Coronavirus. Cambia, inoltre, anche la voce riguardante la responsabilità penale: resta a carico dei medici, ma solo nell’eventualità di dolo o colpa grave. Era un altro dei punti contestati dai club.