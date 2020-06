GAZZETTA – “Dybaldo, Juve a +4 ma l’Inter ci crede!”

“Dybaldo, Juve a +4 ma l’Inter ci crede!” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus sui risultati di ieri, sulla vittoria della Juventus col Bologna e sul tentativo dell’Inter di Antonio Conte di restare aggrappato al treno scudetto. In alto la morte di Pierino Prati, storico bomber del Milan, della Roma e della Nazionale Italiana.

La rosea prova anche ad anticipare quelle che saranno le formazioni di Hellas Verona e Napoli, in campo oggi al Bentegodi alle 19.30. Per i partenopei classico 4-3-3 con tre cambi rispetto alla sfida con la Juve affrontata in Coppa Italia: David Ospina in porta, Matteo Politano a destra e Arkadiusz Milik attaccante al posto di Dries Mertens. Nel Verona torna dal 1′ Mattia Zaccagni sulla trequarti, sarà lui a sostituire lo squalificato Fabio Borini. Solito 3-4-1-2 per Ivan Juric, allievo di Gian Piero Gasperini, allenatore rivelazione del campionato. I partenopei sperano ancora in una qualificazione in Champions League.