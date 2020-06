CDS – Stasera il Napoli in campo: Arkadiusz Milik titolare

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio anche al Napoli, impegnato stasera contro l’Hellas Verona per il primo match degli azzurri in Serie A dopo l’emergenza del Coronavirus. Spazio, si legge, ad Arkadiusz Milik che dunque dovrebbe partire titolare contro la squadra di Ivan Juric. Si parla anche della vittoria della Juventus di ieri contro il Bologna.

Il giornale prova ad anticipare quelle che saranno le formazioni di Verona e Napoli, in campo al Bentegodi alle 19.30. Per i partenopei classico 4-3-3 con quattro cambi rispetto alla Juve: David Ospina in porta, Matteo Politano a destra, il succitato Arkadiusz Milik attaccante al posto di Mertens e Elseid Hysaj invece di Mario Rui. Nell’Hellas Verona torna dal 1′ Mattia Zaccagni sulla trequarti e sarà lui a sostituire lo squalificato Fabio Borini. Solito 3-4-1-2 per Ivan Juric. Gennaro Gattuso non vuole mollare la presa dopo i festeggiamenti di questi giorni.