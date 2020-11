GAZZETTA – Dries Mertens e Zlatan Ibrahimovic: due centravanti diversi

“Il diavolo ringhia”: questo il titolo con cui si apre l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Napoli e Milan. “Ricomincia il campionato più matto con 8 squadre in 6 punti. Ibra domani da capolista a Napoli al test Gattuso. Sfida aperta, la sosta aiuta i rossoneri”. Contagiato Diego Godin, fermato Nahitan Nandez: le nazionali lasciano il segno. Spazio in taglio laterale alle molte positività, soprattutto nel Cagliari, riscontrate dopo la sosta.

Si può essere centravanti in tanti modi, anche molto distanti tra loro. La rosea parla così delle differenze tra Zlatan Ibrahimovic e Dries Mertens. “Separati, per esempio, da 26 centimetri e 34 chili: dalla stazza di Ibra ai dribbling nello stretto di Mertens. Il peso in campo è lo stesso, l’altezza definisce le caratteristiche migliori: nei numeri del campionato di Zlatan ci sono 14 spizzate e 3 sponde, oltre ai due gol di testa. In quelli di Mertens ci sono 16 cross e 56 verticalizzazioni, il triplo della media per ruolo. Domani in Napoli-Milan le due diverse filosofie si sfidano”.