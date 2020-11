TUTTOSPORT – “Juve, datti una mossa”

“Golden boy Haaland!”, titola questa mattina Tuttosport, che dedica per metà l’apertura al fresco vincitore dell’ambito premio. Spazio anche alla Juventus, impegnata questa sera contro il Cagliari: “Juve, datti una mossa”, si legge. Andrea Pirlo scuote i bianconeri: “Voglio vedere fame, il periodo di adattamento è finito: da qui a Natale 10 partite da non sbagliare”.

“Mi sarebbe piaciuto giocare nel Toro”, titola il quotidiano piemontese in taglio alto, riprendendo le parole di Francesco Totti. La rivelazione dell’ex capitano della Roma: “Mihajlovic mi voleva, ma decisi di smettere per rispetto della gente. Ho battuto il Covid, è stata dura”. In taglio basso c’è spazio per l’Atalanta, impegnata in serata a Cesena: “Gasp, occhio allo Spezia: ‘Ora stop esperimenti'”. Il tecnico nerazzurro ritrova Pierluigi Gollini e rilancia Josip Ilicic. Lazio a Crotone: Simone Inzaghi può finalmente riabbracciare Ciro Immobile.