GAZZETTA – Diffidenza per il rinnovo di Dries Mertens col Napoli

“W il Rebic” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento all’ennesimo goal dell’esterno che permette al Milan di battere il Torino. In alto approfondimento sulla “Volatona Scudetto” con tre squadre che sperano di potercela fare. Di spalla l’Atalanta che attende il Valencia: “Il piano di Gasp per fermarli” si legge sul quotidiano. Perché questa è anche la settimana degli ottavi di finale. Si parla anche del possibile rinnovo di Dries Mertens col Napoli. “Saremmo sorpresi se a questo punto il Napoli e Mertens firmassero un nuovo biennale di cui si parla ormai da oltre un anno. Certe intese si trovano per tempo proprio per rafforzare i rapporti. Questo non è accaduto. Evidentemente finora questa volontà non c’è stata e non crediamo che le situazioni siano molto cambiate” scrive la rosea. “Della partita di Cagliari, oltre allo splendido goal resta negli occhi il finale: con Dries Mertens a inseguire i primi portatori di palla del Cagliari per rallentarne la manovra, un pressing difensivo a perdifiato. L’atteggiamento di sacrificio che gli ha chiesto il nuovo allenatore. Quello che stupisce di questo eccellente attaccante belga è la sua completezza tecnico-tattica”.