CDS – Napoli, pace fatta tra Allan e Gennaro Gattuso

“Vi sfido io”, apre con questo titolo oggi il Corriere dello Sport, in riferimento ad un virgolettato di Simone Inzaghi per la corsa scudetto a tre. In taglio alto Jurgen Klopp che riaccende la Champions e in basso Ante Rebic che permette al Milan di prendere il volo. Pace fatta, invece, tra Allan e Gennaro Gattuso in casa Napoli. Sono bastate meno di 48 ore per mettere da parte la mancata convocazione del brasiliano col Cagliari. Il giocatore ha già chiesto scusa al proprio allenatore e ha risposto subito sul campo, con una seduta atletica intensissima in vista del Brescia. Non è da escludere, a questo punto, che venerdì Allan possa anche riprendersi una maglia da titolare. D’altronde Gennaro Gattuso lo ha spesso ripetuto: lui non porta rancore. In questa seconda metà di stagione serviranno tutte le risorse. A breve il Napoli incontrerà il Barcellona in Champions e l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.