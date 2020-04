GAZZETTA – “CR7, attenti al cannibale: Ronaldo vuole tutto”

“CR7, attenti al cannibale: Ronaldo vuole tutto” è il titolo che campeggia in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Approfondimento sulla quarantena del campione portoghese che si allena e si tiene in forma in vista della ripresa. In alto tutte le ipotesi sulla ripresa del campionato, di spalla Ronaldinho che esce dal carcere e José Mourinho che si scusa per la corsa vietata con 3 giocatori.

Si parla anche dello stato di salute delle 20 squadre di Serie A in vista della ripresa del campionato o comunque degli allenamenti. Il Napoli sta bene, tutti i giocatori sono in città, nessuno è partito. Kevin Malcuit, che si è operato al crociato a ottobre scorso, avrà nuovamente la possibilità di allenarsi coi compagni. Saranno intanto guariti anche Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic e Alex Meret, i tre infortunati che al momento dell’arrivo in Italia del Covid-19 erano stati costretti a saltare diverse partite.