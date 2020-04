Umberto Chiariello contro la cassa integrazione di Aurelio De Laurentiis: “Non è un bel gesto”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ con il suo EditoNapoli. “De Laurentiis per anni è stato un uomo solo contro tutti. Ferlaino era uomo di palazzo, consigliere federale e sapeva muovere il palazzo, ripeto sempre che lo scudetto del ’90 è anche figlio del palazzo che conta. Il De Laurentiis attuale è diventato uomo di sistema, parte integrante della Lega, uomo guida che ha minacciato di non firmare l’ultimo documento, ma com’è nella sua natura è diventato un falco confindustriale”.

“In quanto tale i comportamenti di De Laurentiis sono gli stessi all’interno del Napoli: sfrutta il fatto che ha due mesi di tempo per pagare il mese di marzo e non lo paga e fa bene. I calciatori sono ricchi, hanno i soldi, se non prendono lo stipendio per due mesi, non accade loro assolutamente nulla. Tuttavia, mettere in cassa integrazione i dipendenti non è un bel gesto, in questo momento bisogna trovare un accordo sicuramente diverso da questo”, ha aggiunto.