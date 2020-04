CDS – C’è un indizio sulla conferma di Gennaro Gattuso al Napoli

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus e quelli che potrebbero essere gli scenari dei prossimi mesi. C’è un protocollo dei medici FIGC per i club con tutte le direttive per riprendere gli allenamenti, portando di fatto le squadre in ritiro. Spazio anche alle parole di Karl-Heinz Rummenigge, che vuole che si riprenda a giocare. Il calcio è fermo, ma prima o poi dovrà ripartire per forza e per questo motivo il Napoli valuta il futuro ancora legandosi a Gennaro Gattuso.

Il fatto che l’allenatore dialoghi persino sulle trattative è la conferma indiretta del fatto che c’è la volontà di proseguire insieme, magari anche rinnovando l’attuale contratto. In origine, ciò sarebbe dovuto avvenire solo previa qualificazione alla prossima Champions League. Il quotidiano fa sapere che c’è grande sintonia tra le parti e che il mister è sempre in contatto sia con Cristiano Giuntoli sia con Aurelio De Laurentiis.