GAZZETTA – “City sei fuori. Pep che fai?”

Due notizie di grandissima rilevanza occupano l’apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La prima riguarda l’Inghilterra: “City sei fuori. Pep che fai? La clamorosa stangata dell’UEFA. Niente Coppe per due anni a cominciare dalla prossima stagione e una multa di 30 milioni. Il club fa ricorso al Cas di Losanna. Guardiola potrebbe decidere di andarsene: Juve e Barca alla finestra”, la lunga titolazione sul caso. La seconda riguarda invece il mercato e la rinnovata nostalgia della Juventus per un suo ex giocatore: “Pogba Juve: ecco il piano. Come riportare il polpo a Torino. Sarebbe un affare da 150 milioni (con l’ingaggio). I bianconeri possono offrire allo United Rabiot o Ramsey”. Infine, due riquadri per le due big milanesi: “Inter: Sensi, calvario infinito, fermo altri 20 giorni. Eriksen ora accelera. Domani la sfida da scudetto con la Lazio” e “Milan: Raiola allo scoperto: ‘Gigio può partire. E se Ibra si diverte…”.