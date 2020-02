Calciomercato Napoli: il Sassuolo tratta col Chelsea per il diritto di recompra di Jeremie Boga

Il calciomercato del Napoli non si ferma. Dopo gli interessantissimi acquisti della sessione invernale, il club azzurro sta già programmando anche le prossime mosse per il reparto offensivo. D’altro canto, c’è da capire quale sarà il futuro progetto tecnico, dato che Gennaro Gattuso non è ancora certo della riconferma sulla panchina. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo innesto in attacco e avrebbe individuato da tempo in Jeremie Boga il calciatore adatto. Secondo Sky Sport, l’ala del Sassuolo sta trattando però con il Chelsea. I neroverdi hanno già parlato con gli inglesi per togliere, in cambio di un corrispettivo economico, il diritto di recompra fissato intorno ai 10 milioni di Euro, in modo da essere gli unici padroni del destino del calciatore e poterne valutare la cessione liberamente. Per il Napoli sarebbe sicuramente molto più semplice trattare con il Sassuolo che con il Chelsea. Le prossime settimane potrebbero essere quindi già determinanti per il futuro dell’ivoriano.