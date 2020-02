Il dubbio di Manuel Pasqual: “C’è da capire se il Napoli voglia puntare forte su campionato o coppe”

Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina e della Nazionale di Cesare Prandelli, ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “Il Napoli nelle ultime settimane ha ritrovato grande compattezza. La squadra vuole far vedere chi è il suo allenatore, cerca di fare ciò che Gattuso chiede, con grande attenzione. I calciatori stanno cominciando ad invertire la rotta. Champions? Dura avere la continuità per arrivarci, davanti continuano ad andare forte. C’è da capire se il Napoli voglia puntare forte su campionato o coppe. Dopo il periodo di caos dei mesi scorsi la squadra è cambiata dal punto di vista mentale”. Insomma, in tanti iniziano a pensare che nonostante tutto questo Napoli sia in grado di battere comunque chiunque. C’è molta attesa per il big match col Barcellona, perché a questo punto non sono escluse clamorose sorprese. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions nella sua storia.