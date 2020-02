CDS – Napoli, Aurelio De Laurentiis non ci sta: “Troppi torti, potrei chiedere i danni”

La prima pagina di oggi del Corriere dello Sport apre con: “Ronaldo e basta”, Sarri e la Juve sempre più ai piedi di Cristiano, ma se non segna lui… Di fianco torna a parlare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Troppi torti, potrei chiedere i danni: l’arbitro che rifiuta la verifica della moviola fa un torto a se stesso e al calcio. Agli allenatori due chiamate per gara”.

La lotta allo scudetto si fa sempre più serrata in attesa dello scontro diretto fra Lazio e Inter. La Juventus non è affatto sicura di vincere il campionato e le critiche nei confronti di Maurizio Sarri aumentano sempre di più. I bianconeri sono in bilico anche in Coppa Italia e sono attesi dagli impegni di Champions League. Al di là del campo, in questi giorni si parla anche della possibile iniziativa del Var a chiamata su richiesta delle squadre. Non a caso, Aurelio De Laurentiis ha tuonato per i troppi errori arbitrali.