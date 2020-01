GAZZETTA – Calciomercato Napoli: gli azzurri hanno messo nel mirino Andrea Cistana, difensore del Brescia

Il Napoli segue anche Andrea Cistana, 22enne difensore del Brescia, fresco di prima convocazione con la nazionale azzurra. Molti club importanti hanno messo gli occhi sul giocatore. Si parla di Inter, Milan e Cagliari, ma la squadra di Corini non sembra portata a cederlo subito. Discorso simile per Tonali, al quale serve una sicura continuità in vista degli Europei. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Insomma, i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli aumentano sempre di più, ma finora non è ancora successo nulla di concreto. Quello di Andrea Cistana, comunque, è un nome sicuramente interessante, anche perché la coppia composta da Kalidou Koulibaly e Kostas Manolas non sta funzionando al meglio. Non è da escludere che il senegalese segua la scia di altri big e decida di lasciare Napoli in estate. A quel punto la società dovrebbe rimpiazzarlo con un elemento di valore. Meglio agire in anticipo.