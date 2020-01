CDS – Dries Mertens può liberarsi dal Napoli pagando 10 milioni entro il 10 gennaio

Il calciomercato del Napoli vede il futuro ancora in bilico per Dries Mertens. Il contratto del belga scade tra sei mesi e il rinnovo è ancora distante, nonostante la volontà del Napoli di accontentare il giocatore. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il calciatore può pagare al Napoli una clausola di 10 milioni entro il 10 gennaio per liberarsi e accettare altre offerte, provenienti comunque solo da squadre straniere. La società gli ha proposto 4,2 milioni di euro a stagione per due anni, ma Dries Mertens non sembra ancora del tutto convinto. Nemmeno Edinson Cavani fu corteggiato tanto a lungo per evitarne la partenza. Serve uno sforzo importante. Il belga vuole garanzie tecniche ed economiche. Il Napoli rischia di non partecipare alla prossima edizione della Champions League e il tempo stringe. Forse è ancora troppo presto per scrivere il futuro. Gennaio sarà un mese di riflessione per entrambe le parti.