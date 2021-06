GAZZETTA – “Bell’Italia”: la Nazionale travolge la Repubblica Ceca

“Bell’Italia” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento all’ amichevole di ieri sera degli azzurri. Travolta per 4-0 la Repubblica Ceca nel test finale prima dell’Europeo. Apre Ciro Immobile, poi i gol di Nicolò Barella, Lorenzo Inisgne e Domenico Berardi. Roberto Mancini spera di recuperare Marco Verratti già per la Turchia. Stefano Sensi, infortunato, sarà invece sostituito da Matteo Pessina. Ormai il dado è tratto. La Nazionale è effettivamente pronta per il grande appuntamento. Si inizia venerdì 11 giugno allo stadio Olimpico.

Spazio in taglio basso al mercato rossonero, sia in entrata che in uscita. Sarà sconto o scontro col Chelsea? L’asse Londra-Milano continua ad essere molto caldo, ma di recente i “blues” hanno rinnovato il contratto a Olivier Giroud, corteggiato proprio dal “Diavolo”. Adesso ci sono nervi tesi anche per il riscatto di Fikayo Tomori. Il Milan sia guarda intorno.