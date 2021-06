Lorenzo Insigne il migliore della Nazionale: il capitano del Napoli convince tutti

L’Italia vince e convince. Un’altra ottima prova della Nazionale di Roberto Mancini, vittoriosa per 4-0 contro la Repubblica Ceca, raggiungendo il 27° risultato utile di fila e l’8° match consecutivo senza subire gol. Nessun passo indietro, neanche sul 4-0, con una mentalità dominante, senza speculare sul vantaggio. Come spiega La Gazzetta dello Sport, “in questa orchestra di gioco e di mentalità, hanno incantato i violini. Su tutti Insigne, il migliore, che ha innescato il primo gol, segnato il terzo e rifinito il quarto di Berardi. Ma ottimo anche Immobile, che ha conquistato definitivamente i gradi di centravanti titolare: gol, assist e tanto movimento utile. A ruota tutti gli altri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Bologna ci ha detto che la strada è giusta. Siamo stati troppo belli, troppo presto? No, perché se la bellezza ha radici profonde, non sfiorisce. Non in una settimana. Siamo pronti. Alzate pure il sipario”. Manca una settimana all’inizio dell’Europeo e gli azzurri promettono molto bene.