TUTTOSPORT – Napoli, Luciano Spalletti indica 3 nomi per il centrocampo

“Ronaldo, prova d’addio”. Questo è il titolo d’apertura dell’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui il fatto che Cristiano Ronaldo manchi dalla pubblicità dello sponsor della Juventus potrebbe essere un indizio di un divorzio imminente. Il portoghese è sempre stato criptico nelle ultime settimane. In taglio alto l’immagine di Lorenzo Insigne e il commento sulla vittoria della Nazionale: “Italia, puoi sognare!”.

Intanto, pare che a Napoli l’unica richiesta avanzata da Luciano Spalletti ad Aurelio De Laurentiis è quella di potenziale il centrocampo, soprattutto in caso di partenza di Fabian Ruiz. Toma Basic del Bordeaux, Morten Thorsby della Sampdoria e Matias Vecino dell’Inter gli obiettivi. Anche il futuro di Stanislav Lobotka è alquanto incerto. In ogni caso, i nomi indicati dal mister non riguardano profili impossibili da raggiungere. Il mercato del Napoli è sempre attivo, ma data la mancata qualificazione in Champions League il rischio di una cessione importante è sempre dietro l’angolo.