GAZZETTA – Barcellona-Napoli, tutti gli errori dell’arbitro Cüneyt Çakır

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport si parla inevitabilmente dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League per mano del Barcellona. “Troppo Messi, Napoli”, titola il quotidiano. Pessima serata al Camp Nou per l’arbitro Cüneyt Çakır.

La consueta moviola della rosea analizza tutti gli episodi della sfida. L’arbitro turco ha commesso errori a valanga la complicità del VAR: “L’1-0 del Barcellona arriva grazie a Lenglet che spinge però Demme: l’impressione è che Çakir avrebbe dovuto annullare il gol, ma dalla regia non sono di questa idea e lui non va a controllare. Non c’è traccia invece del tocco di mano che il Var ravvisa sulla spettacolare giocata di Messi per il 3-0. Il fallo di Koulibaly su Messi è talmente netto che non avrebbe bisogno del check del VAR. Dopo 5 minuti di attesa l’arbitro va a rivedere l’azione al monitor e concede il penalty. Giusto il rigore per il Napoli: Rakitic è nettamente in ritardo su Mertens, che viene abbattuto. Nella ripresa sbaglia nell’unico episodio dubbio: Koulibaly ferma Suarez in maniera ruvida e l’arbitro non estrae il giallo che invece il difensore si sarebbe meritato”.