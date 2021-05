GAZZETTA – “Ave Mou”: José Mourinho fa sognare la Roma

“Ave Mou”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sul nuovo tecnico della Roma. L’imperatore giallorosso, Jose Mourinho, firma fino al 2024 ed è già carico: “Mi ha convinto l’incredibile passione dei tifosi. Daje Roma”. I Friedkin non hanno dubbi: “Un fuoriclasse, ci darà tanto”. C’è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con le parole del patron dell’Inter: “Grazie Conte”. Si continua a discutere del rinnovo di Gianluigi Donnarumma: “Gigio ci pensa: la priorità sono i rossoneri”. Il classe ’99 chiede tempo per riflettere su che fare: “I tifosi aiutano”. Si avvicina la sfida con la Juventus tra voci di mercato e voglia di rinnovo.

“Mahrez abbatte il PSG. Guardiola è in finale”. Francesi battuti 2-0 dal Manchester City, che questa sera guarderà Chelsea-Real Madrid per scoprire gli avversari. “Cairo ricorda Superga: ‘Invincibili e speciali'”. Spazio ai granata con le parole del presidente che commemora la tragedia del Grande Torino del 4 maggio 1949.