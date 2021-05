TUTTOSPORT – Napoli, Aurelio De Laurentiis pensa ad Alessio Dionisi dell’Empoli

Nell’edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la clamorosa scelta della Roma in panchina: “Roma, daje Mou! Mourinho sostituirà Fonseca a campionato finito. Trinnale da 7 milioni a stagione”. In taglio alto spazio alle parole del direttore sportivo dell’Inter che si proietta sulla sfida con la Juventus: “Marotta sveglia la Juve”. Di lato spazio alla prima semifinale di Champions League: “Mahrez show, City in finale”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In casa Napoli, intanto, si sta pensando al mister Alessio Dionisi. “Ecco, adesso però, il bel giocattolo creato, capace di non perdere per 28 partite, non va smontato, visto che abbondano le offerte per i vari Parisi, Ricci, Bajrami, per non parlare dello stesso allenatore Dionisi, su cui il Napoli ci ha fatto più di un pensierino. Tuttavia, appare assai complicato che l’attuale mister dei toscani possa approdare alla corte di Aurelio De Laurentiis in caso di Champions. Dionisi potrebbe arrivare a Napoli solo qualora gli azzurri approdassero in Europa League”.