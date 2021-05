Napoli, Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic potrebbero non vestire più la maglia azzurra

La Gazzetta dello Sport descrive la situazione legata ai difensori centrali del Napoli. Con l’infortunio di Kalidou Koulibaly, che potrebbe restare ai box fino al termine del campionato per un problema muscolare, gli azzurri sono in crisi. Anche perché Nikola Maksimovic è risultato positivo al Coronavirus dopo qualche ora. Entrambi potrebbero aver terminato la loro esperienza col Napoli.

“Koulibaly, pur avendo ancora due anni di contratto, è richiesto dai due Manchester e dal Barcellona e, stavolta, l’affare dovrebbe andare in porto, per una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro” si legge. Il senegalese potrebbe rientrare per l’ultima di campionato, mentre per il serbo la stagione è finita. “E con la fine del campionato, terminerà anche la sua esperienza napoletana: a giugno scadrà il contratto con gli azzurri, con Nikola che non ha voluto rinnovare alle condizioni del club e potrà scegliersi la prossima squadra a parametro zero”.