GAZZETTA – “Aurelio De Laurentiis ha deciso da tempo di interrompere il rapporto con l’attuale tecnico”

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina di oggi all’eliminazione della Juventus dalla Champions League: “Buio Juve. Un altro disastro in Champions: di nuovo fuori agli ottavi”. Solo pochi mesi fa, i bianconeri erano stati buttati fuori dal Lione, nella fase finale del torneo che si giocò eccezionalmente d’estate. In basso spazio a Gigio Donnarumma, impegnato domani col Milan in Europa League: “Top Gigio, l’asso di coppa è la carta in più del Milan”. I rossoneri non vogliono snobbare la coppa, anche se devono rincorrere l’Inter in campionato.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Non manca un approfondimento sul futuro del Napoli, sempre più incerto. “Aurelio De Laurentiis ha deciso da tempo di interrompere il rapporto con l’attuale tecnico ma, saggiamente, ha rimandato la questione a giugno, a bocce ferme. In quello stesso periodo, il presidente dovrà affrontare anche un altro argomento scottante: il rinnovo di Insigne il cui contratto scadrà a giugno 2022. Intanto, c’è una missione da compiere”, si legge sulla rosea.