CDS – Napoli, rebus attaccanti per Gennaro Gattuso in vista del Milan

Nell’edizione di oggi Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la clamorosa eliminazione della Juventus in Champions League per mano del Porto, agli ottavi di finale: “Tradita da Ronaldo. Juve di nuovo fuori dagli ottavi: non basta il 3-2 al Porto”. Di spalla spazio alla capolista del campionato, l’Inter, prima anche negli scontro diretti: “Formula Conte con le grandi”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Formula Champions” è invece il titolo dedicato al Napoli e al suo assetto offensivo con Victor Osimhen, Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne. L’idea originaria di Gennaro Gattuso era quella di creare una squadra che potesse esaltare il nigeriano in campo aperto, dove può creare tanti problemi. A Milano ci sarà un’esclusione eccellente e sembra che sarà quella di Dries Mertens, ma la sfida per il ruolo di centravanti è aperta. Considerata la volontà di “Ringhio” di attaccare la profondità, è davvero difficile che non scelga l’ex Lille, ma non sono escluse sorprese.