Ciro Venerato rivela: “Maurizio Sarri ha detto ad amici che l’80% della rosa del Napoli gli piace così com’è”

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Kiss Kiss Napoli del possibile ritorno di Maurizio Sarri in azzurro. “Confermo al mille per mille, che dopo il biennio Chelsea-Juventus, c’è stata una telefonata tra De Laurentiis, dove si sono sentiti, parlati, uno ha chiesto dell’altro. E’ stato un colloquio molto cordiale. Se De Laurentiis chiamasse Sarri? Il mister sarebbe felice di ascoltare le proposte del presidente del Napoli. Programma da scudetto o non scudetto non sarebbe un problema, vuole tornare ad allenare, ma non gestire. Lui ha vinto con Chelsea e Juventus, ma non si è divertito. Lui vuole vincere con tanti gol, vuole la bellezza del gioco. Vuole prendere un giovane e farlo diventare Ghoulam per esempio”.

“Negli ultimi tre anni si è arricchito, ha guadagnato 6 milioni al Chelsea, 6 milioni alla Juventus, e la società bianconera dovrà pagargli altri 2,5 milioni per non far scattare il rinnovo a sette milioni. Agnelli sta parlando coi suoi agenti. Quindi il discorso non sarebbe nemmeno economico. Se lo chiama De Laurentiis è disposto ad ascoltare, a sedersi e smussare gli angoli. Un accordo si può trovare. Problemi tecnici non ce ne sono perché a fine maggio sarà un tecnico libero. Ci sono anche altri nomi, Juric, Italiano e anche Fonseca. Lo stesso Benitez non è mai uscito dai radar. Sarri ha detto ad amici che l’80% della rosa del Napoli gli piace così com’è, gli piace più Lozano che Osimhen, sull’attaccante nigeriano ci dovrebbe lavorare”.