Amadeus ricorda Diego Armando Maradona: “Un giocatore che da solo poteva cambiare il risultato di una partita”

Fresco dalla seconda conduzione di fila del Festival di Sanremo, Amadeus ha rilasciato un’intervista a Soccermagazine parlando del campionato di oggi e pronunciandosi anche su alcuni temi relativi al Napoli. “Il calo di Juventus e Lazio? Nulla è scontato da un anno all’altro. Può capitare un calo di forma, nel caso della Juventus un cambio di allenatore e quindi di modulo. Nel caso della Lazio no perché ovviamente è più o meno la stessa squadra da tempo. Se Zaniolo può essere un rimpianto per l’Inter? Se la società l’ha venduto avrà avuto le sue ragioni, essendo molto attaccato alla maglia io non ho rimpianti”.

Lo showman ha ricordato poi Diego Armando Maradona: “Un giocatore che da solo poteva cambiare il risultato di una partita”. A chi lo ha criticato per la presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, invece, ha risposto che “i fatti, come sempre, dimostrano che tutte queste persone che parlano si erano sbagliate”. Infine, una piccola riflessione sugli attuali problemi logistici della Serie A e in particolare sul rinvio delle partite come Juventus-Napoli: “Bisogna trovare un equilibrio in tutti i settori tra il combattere il virus e il continuare a vivere e a fare una vita il più normale possibile. È fondamentale che il calcio ci sia, per la gente. Non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista psicologico per il pubblico e i tifosi. Bisogna osservare i protocolli, ma proseguire. Non si può interrompere nulla e dobbiamo andare avanti”.