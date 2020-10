GAZZETTA – Antonio Conte perde Romelu Lukaku: l’Inter trema in vista del Real Madrid

“Treno Milan” è il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. lo Sparta Praga ha subito ben 3 goal a San Siro. Per una volta Zlatan Ibrahimovic è rimasto a secco e sbaglia anche un rigore. Ampio spazio dedicato anche alle altre italiane impegnate in Europa League con il titolo seguente: “Gli azzurri si rilanciano: 0-1 alla Real Sociedad. Politano-gol, Insigne si infortuna ancora”. La Roma, che si è affidata alle seconde linee, ha impattato in casa dal CSKA Sofia: solo 0-0. Tegola importante in casa nerazzurra: “Lukaku guaio Real”. Il bomber salterà sicuramente la sfida contro il Parma di sabato e per il Real Madrid bisogna aspettare.

“Il rebus di Pirlo”. Il problema della Juventus è a centrocampo, dove nessuno riesce a fare la differenza. Il quotidiano prova ad interrogarsi sul chi possa far scoccare la scintilla: “Arthur, Bentancur, Rabiot: chi accende questa Juve?”. Infine, “Diego60”. Questo il titolo che compare sull’ex campione argentino che compie 60 anni. Oggi allena il Gimnasia La Plata.