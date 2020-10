TUTTOSPORT – La Juventus continua a garantire fiducia ad Andrea Pirlo

“Tutti con Pirlo” è il titolo che si legge oggi su Tuttosport. “La Juve continua a garantire totale fiducia al suo allenatore, che nel giro di una settimana ritroverà tre pedine importantissime come Ronaldo (terminerà la quarantena lunedì), Chiellini e De Ligt”. “Tutti contro Spadafora”, titola invece in taglio alto il quotidiano piemontese. Il mondo dello sport contesta duramente il ministro per il testo della legge di riforma che rischia di pregiudicare la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici della prossima estate a Tokyo.

In taglio basso c’è spazio per il Milan e per l’Inter: “Diaz-Leao-Dalot, euroshow Milan” è il titolo che il quotidiano dedica alla vittoria per 3-0 dei rossoneri sullo sparta Praga. In casa Inter invece preoccupano le condizioni di Romelu Lukaku: “Che guaio per Conte! Lukaku ko”. Il belga è stato fermato da un problema muscolare e salterà il Parma. A rischio anche la sua presenza per il big match di Champions League contro il Real Madrid.