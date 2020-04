GAZZETTA – Andrea Petagna racconta il suo sogno: vuole l’Europeo

“Campionato, fase 2: allenamenti il 4 maggio. Inter su Kumbulla e Vertonghen” si legge in prima pagina sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si decide in questi giorni il destino della Serie A destinata a ripartire quanto prima. In basso si affronta anche il tema del mercato coi due difensori seguiti dall’Inter che piacciono anche al Napoli. Andrea Petagna, già di proprietà del club azzurro, ha raccontato invece alla rosea un sogno nel cassetto: “Ci proverò con tutto me stesso. Poter vivere un Europeo è diventato un chiodo fisso: io ci sono, la mia missione è riuscire a segnare come sempre per potermi ritagliare un chance. Che mi giocherei con forza”.

L’attaccante è già stato convocato in Nazionale ai tempi di Gian Piero Ventura. A Napoli potrebbe togliere il posto ad Arkadiusz Milik e diventare un punto di riferimento indispensabile. I presupposti per conquistare l’attenzione del ct Roberto Mancini non mancano e in un anno può succedere di tutto.