CDS – “Via libera”, intanto Aurelio De Laurentiis discute degli ingaggi

“Via libera“, così titola in prima pagina il Corriere dello Sport in edicola oggi. Un altro segnale positivo verso la ripartenza: la FIFA estende i contratti oltre il 30 giugno. Gianni Infantino detta le linee guida per la ripresa e il mercato. L’invito è trovare una soluzione equa sul caso degli stipendi. La Germania pronta a giocare dal 9 maggio.

I calciatori del Napoli, intanto, sono a conoscenza del protocollo sottoscritto da Aurelio De Laurentiis con gli altri presidenti per il taglio degli ingaggi. Preoccupati per i provvedimenti che potrebbero essere applicati, si confrontano in queste ore con i procuratori, gli avvocati e l’Aic. Lorenzo Insigne fa da mediatore, parla con la società e aggiorna i compagni via chat su WhatsApp. La battaglia legale con riferimento alle multe per l’ammutinamento incide fortemente sul raggiungimento di un eventuale accordo sugli stipendi. Se ne discuterà ancora. Il presidente azzurro non vuole mollare un centimetro e non vuole rimetterci per il Coronavirus.