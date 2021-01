GAZZETTA – “Amazon dopo la Champions vuole i diritti tv della A”

“Che fatica!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Inter e Juventus. Dagli ottavi di Coppa Italia alla sfida di domenica. I nerazzurri vincono a Firenze e i bianconeri con il Genoa, tutte e due ai supplementari. Il quotidiano dedica uno spazio ai rossoneri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: “Calha, è più sì”. Rinnovo vicino per il centrocampista turco. Per l’attacco spunta pure il nome dell’ex Juventus Mario Mandzukic, svincolato da tempo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Sindaca in campo”. Questo il titolo riguardante il derby di Roma di questa mattina. Le parole di Virginia Raggi anche sulla questione relativa allo stadio: “Giallorossi al Flaminio? Siamo aperti ad ogni soluzione”. Infine, si parla dell’aspetto economico del nostro campionato con il titolo seguente: “Amazon dopo la Champions vuole i diritti tv della A”. In progetto un’offerta per il triennio 2021-2024. La Lega ha fissato per il 26 gennaio la scadenza per presentare le proposte.