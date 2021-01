TUTTOSPORT – Milan, non basta Zlatan Ibrahimovic: i rossoneri si fiondano su Mario Mandzukic

L’edizione odierna di Tuttosport dedica l’apertura alla vittoria in Coppa Italia della Juventus: “Baby Juve con brividi”, si legge. Tra titolari e subentrati, Andrea Pirlo schiera sei Under 22: segnano Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, poi la rimonta del Genoa, che agguanta il 2-2. “Marotta: ‘Zhang tratta’. Lukaku porta il derby”, titola invece il quotidiano in taglio alto. L’amministratore delegato nerazzurro conferma: “Suning valuta soci di minoranza”. Oggi un CdA straordinario. Romelu Lukaku piega la Fiorentina dopo 120′ e regala il derby con il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia. Vince anche il Napoli, che supera a fatica un Empoli più forte del Coronavirus e che aveva raggiunto gli azzurri ben due volte.

“Mandzukic: Milan, pronto al sì”. Questa l’indiscrezione di mercato lanciata oggi dal quotidiano: “Maldini piomba sull’ex Juve: contratto di sei mesi”. Il croato era svincolato da tempo e sarà il vice di Zlatan Ibrahimovic. Perfezionato l’affare Soualiho Meité con il Toro: il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto.