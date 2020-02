GAZZETTA – Alex Meret toglie il posto a David Ospina?

“Bomberissimi” è il titolo de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Vincono Inter, Lazio e Juventus grazie ai loro bomber Romelu Lukaku, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. Con le doppiette e i record dei loro bomber Juve, Inter e Lazio riprendono la corsa scudetto vincendo e, in modi diversi, convincendo. Proteste della Fiorentina per il secondo rigore concesso alla Juventus. Il presidente Rocco Commisso non le ha mandate a dire rilasciando molteplici interviste per manifestare il suo malcontento.

Per quanto riguarda il Napoli, impegnato stasera contro la Sampdoria, secondo la rosea in porta ci sarà Alex Meret e non David Ospina. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens non saranno rischiati dal primo minuto. Diego Demme, invece, è fuori. “L’ex capitano del Lipsia non ci sarà stasera. Il suo nome è nell’elenco dei convocati, ma difficilmente sarà in campo, perché sta smaltendo un attacco influenzale. Per evitare un possibile contagio, Gattuso ha deciso di farlo viaggiare da solo e non con la squadra, ieri pomeriggio, per raggiungere Genova. Il suo posto dovrebbe spettare al giovane Elmas, con Allan in preallarme. Il mediano brasiliano è stato appena recuperato dopo il problema muscolare che l’ha tenuto fuori tre settimane”.