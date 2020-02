TUTTOSPORT – Tornano i “galacticos” del Napoli

“Ronaldo non si ferma più” e “Toro, rivolta contro tutti” sono i titoli principali del quotidiano piemontese Tuttosport oggi in edicola. Approfondimento sul successo della Juventus per 3-0 sulla Fiorentina deciso dal solito campione portoghese, mentre i granata dell’ex Napoli Walter Mazzarri sprofondano a Lecce. Si parla anche di esonero per il mister del “Toro”. A proposito di Juve, il quotidiano menziona anche le parole di Rocco Commisso che a fine gara si è lamentato per l’arbitraggio del signor Fabrizio Pasqua. Una polemica destinata sicuramente ad avere strascichi in settimana.

Per quanto riguarda il Napoli, il quotidiano si sofferma sul ritorno tra i convocati di diversi big, quelli che Gennaro Gattuso aveva definito “galacticos”. “Il conforto di Gattuso sarà la panchina, perché stavolta i “galacticos” non saranno in tribuna”. Alex Meret, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Allan, Dries Mertens, Fernando Llorente, Hirving Lozano e Matteo Politano saranno pronti a entrare quando sarà necessario il loro contributo.