Anche Maurizio Sarri risponde a Rocco Commisso: “Guardo i dati: abbiamo fatto il 70% nel possesso e il 79% in supremazia territoriale”

La polemica del giorno è quella tra il presidente della Fiorentina Rocco Comisso e la Juventus. Il numero uno viola ha contestato l’arbitraggio della gara del “lunch time” e i vari esponenti bianconeri gli hanno risposto a tono. Tra questi anche l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, che durante la permanenza in azzurro era stato il primo a contestare l’ambiente juventino. Nella conferenza post-partita il tecnico ha replicato così a Rocco Commisso: “Guardo i dati, abbiamo fatto il 70% nel possesso e il 79% in supremazia territoriale, il risultato mi pare una conseguenza. Se Commisso è arrabbiato non lo so, non m’interessa. Il secondo rigore in velocità sembrava rigore, poi l’arbitro lo ha anche visto al VAR. Non voglio entrare in polemica, ho visto solo i dati e ho visto che erano positivi a nostro favore”. La scintilla ormai è scoccata e sicuramente questo dibattito terrà banco anche nel corso della settimana.