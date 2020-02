Sassuolo, Jeremie Boga ricorda la partita col Napoli: “Avevamo fatto una grande partita”

Jeremie Boga ha citato anche il Napoli, squadra alla quale è stato spesso accostato in fase di mercato, dopo la bella vittoria del Sassuolo contro la Roma. “Penso che la squadra abbia giocato molto bene in fase difensiva e offensiva. Questa partita può fare la differenza per la stagione. Avevamo fatto una grande partita anche contro il Napoli ma non avevamo trovato il goal, stavolta abbiamo segnato ed è arrivata la vittoria, sono contento. Era normale soffrire. Giocavamo contro una grande squadra e sapevamo di dover difendere tutti insieme. Dopo aver causato il rigore mi sono detto che volevo fare qualcosa per la squadra. Il goal è arrivato e sono contento. Questo è il mio gioco, cercare di dribblare e segnare. A volte non funziona, stavolta è andata bene. Ora dobbiamo dare continuità per la prossima partita, cercare di vincere ancora e per salire più in alto possibile in classifica. Io cerco di fare più goal e assist possibili, poi vediamo che cosa succede. L’obiettivo? Almeno dieci goal”.